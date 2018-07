Tite se irrita ao comentar vitória magra do Corinthians e começa a pensar no clássico com o Palmeiras

O treinador destacou que o goleiro do time mexicano estava inspirado, que a equipe corintiana criou várias oportunidades de gols e poderia ter vencido de forma mais tranquila se não fosse a atuação de Corona. "O goleiro estava numa noite impressionante, ''tinha imã'' e a bola estava nele. Temos de ver as finalizações, e as oportunidades que nós tivemos, e hoje (quarta) o time teve essa precisão (nos arremates). Mas o importante é a tranquilidade de saber que, repetindo esse padrão (de atuação), as vitórias poderão vir com placar mais elástico."

Tite ainda negou que o Corinthians atue de forma medrosa, apesar de as vitórias magras terem se tornado frequentes durante essa passagem do comandante pelo clube. Em tom de voz um pouco alterado, ele fez o seguinte desabafo: "Aquelas pessoas que colocam que a gente faz um gol só, eu gostaria que essas pessoas pensassem um pouquinho na ideia de futebol e que pudessem observar qual é a ideia da equipe, o que ela faz, o que ela produz, e que o torcedor corintiano observe essas pessoas que falam e tirem as suas próprias conclusões pra saber se é uma equipe covarde, que faz um gol e "enfia a bunda" (no chão) lá atrás, ou se é uma equipe que mantém uma proposta ofensiva e que está sempre equilibrada, que tem hora que tem de marcar e tem hora que tem de agredir, se ela mantém posse de bola. Que essas pessoas peguem os números com vocês (jornalistas), que elas vejam o número de oportunidades que o time teve e quantas defesas fez o goleiro adversário".

O treinador ainda destacou a importância que o clássico contra o Palmeiras, no próximo domingo, às 16 horas, no Pacaembu, terá para o Corinthians. Na partida, o time corintiano terá a chance de ultrapassar a equipe palmeirense, que lidera o Campeonato Paulista. E já a partir desta quinta o comandante começa a pensar nas opções que terá para escalar o seu time para o duelo.

"Vou precisar do departamento médico e físico para saber com quem eu poderei ter intensidade no domingo. Tenho outro campeonato no domingo, clássico é outro campeonato, são jogos à parte", ressaltou.

Já o zagueiro Leandro Castán, que atuou como capitão diante do Cruz Azul, mostrou estar afinado com o discurso de Tite ao valorizar o triunfo pelo placar mínimo na última quarta-feira, mas admitiu que os três pontos poderiam ter sido conquistados de maneira mais tranquila. "Um a zero vira goleada na Libertadores! A vitória foi importante, passamos por um sufoco no final que não precisaríamos passar, já que tivemos a chance de matar o jogo. Vamos trabalhar para não existirem mais esses erros porque em uma competição como esta, difícil, não podemos dar mole para o adversário", alertou.