Tite se recupera de cirurgia de hérnia no CT do Corinthians

SÃO PAULO - O Corinthians confirmou nesta segunda-feira que o técnico Tite decidiu se recuperar no CT do clube da cirurgia de hérnia inguinal encarcerada, realizada no último sábado. A operação, de emergência, foi realizada na noite do último sábado, no Hospital São Luiz, em São Paulo.

Tite recebeu alta hospitalar no domingo e decidiu realizar a sua recuperação no CT corintiano, onde a equipe faz a sua pré-temporada. A opção por ficar no local se deu porque a família do treinador está fora de São Paulo. Além disso, no local, ele terá total acompanhamento do departamento médico do clube.

Apesar disso, Tite não vai participar de nenhuma atividade do Corinthians até estar completamente recuperado. De acordo com o médico Joaquim Grava, o treinador precisará ficar em repouso por pelo menos dez dias. Nesse período, os auxiliares Cleber Xavier, Geraldo Delamore e Fábio Carille serão os responsáveis pelos treinamentos da equipe.

Além disso, os auxiliares vão comandar o Corinthians no amistoso contra o Flamengo, em Londrina, em 15 de janeiro. Três dias depois, a equipe enfrentará a Portuguesa, em mais um amistoso, no Pacaembu, e a presença de Tite ainda não está definida. A primeira partida por uma competição oficial do Corinthians em 2012 será em 21 de janeiro, em São Paulo, contra o Mirassol, pela primeira rodada do Campeonato Paulista.

Tite tem 50 anos e está em sua segunda passagem pelo Corinthians, iniciada no segundo semestre de 2010. No ano passado, ele se consagrou no time ao faturar o título do Campeonato Brasileiro. Agora em 2012, o principal objetivo é a conquista da Libertadores, cuja estreia corintiana acontecerá em 15 de fevereiro, na Venezuela, contra o Táchira.