Tite se rende à atuação de Jadson no clássico com o São Paulo

Tite não gosta de comentar atuações individuais de seus jogadores, mas nesta quarta-feira o treinador se rendeu à atuação de Jadson, contra o São Paulo, pela primeira fase da Libertadores. O camisa 10 comandou o meio de campo do Corinthians com bons passes e ainda marcou o segundo gol da vitória por 2 a 0 no Itaquerão. "Jadson tem pé de pano, de pelica. O domínio de bola dele é muito grande", disse o treinador.

O meia foi para o Parque São Jorge no ano passado em uma transação que envolveu o empréstimo de Alexandre Pato para o São Paulo. Após uma temporada no Corinthians, os seus direitos federativos passaram para o Alvinegro, por isso ele pôde enfrentar o ex-clube na quarta-feira. Já Pato ainda tem contrato com o Corinthians e está impedido de jogar contra o Alvinegro.

"Joguei contra o Jadson quando ele estava no São Paulo e eu falava para os meus jogadores encurtarem os espaços dele. Ele jogou bem no São Paulo. Mudou (de clube) e agora é outra história", disse Tite.

Jadson só virou titular do Corinthians este ano depois da saída de Lodeiro para o Boca Juniors. E soube aproveitar bem a chance. "Todo clássico é especial, foi o primeiro contra o São Paulo, eu estava motivado. Trabalhamos muito para entrar forte. O time todo está de parabéns, vamos seguir com os pés no chão porque é só o começo", afirmou.