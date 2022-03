Arana e Alex Telles ganham nova chance na seleção enquanto Tite espera por Alex Sandro

Um dos setores do campo que mais tem dado dor de cabeça a Tite para definir o grupo que irá à Copa do Mundo, as duas laterais aos poucos vão confirmando seus nomes. Nesta sexta-feira, o treinador voltou a chamar Daniel Alves e Danilo de um lado, e deu novas chances a Alex Telles e Guilherme Arana do outro. Mas a comissão técnica deixou escapar nas entrelinhas que uma das vagas no lado esquerdo já está reservada a Alex Sandro, da Juventus.

Alex Sandro sofreu uma lesão na panturrilha no mês passado e, ainda que deva voltar a campo pelo clube italiano neste sábado, não foi chamado para ter tempo de se recuperar melhor. "Nós comunicamos a ele sobre não trazê-lo, para que ele pudesse se condicionar melhor fisicamente e voltar em suas melhores condições, para estar conosco, novamente em junho", disse o preparador físico da seleção, Fábio Mahseredjian.

Sem o jogador, Tite optou por Guilherme Arana e Alex Telles, deixando de fora mais uma vez Renan Lódi. O jogador do Atlético de Madrid seria convocado da última vez, mas ficou de fora por não ter se vacinado contra a covid-19. Dessa vez, não constou novamente.

"A oportunidade vai surgindo, sim, pro Arana, pro Telles. E eu digo que a oportunidade não bate na porta. Quem for jogar, ela está aí, a convocação está aí, o desempenho está aí", comentou Tite nesta sexta-feira.

Do outro lado, Emerson Royal ficou de fora desta vez. Ele havia sido convocado para os dois últimos jogos, mas teve atuação desastrada contra o Equador e acabou expulso naquele jogo. "No lado direito, ganha pontos as boas atuações na seleção, boas atuações nos clubes ganha pontos, ganha pontos quando não vai bem. É uma situação geral que vamos analisar, e essa concorrência toda também", completou o técnico.