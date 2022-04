Tite vai à Inglaterra assistir City x Atlético de Madrid e Chelsea x Real pela Liga dos Campeões

O técnico Tite afirmou, sexta-feira, após o sorteio dos grupos da primeira fase da Copa do Mundo do Catar, que o grupo da seleção brasileira ainda não está fechado. Pois, com a intenção de fazer observações, o treinador, juntamente com o auxiliar técnico Cléber Xavier e o coordenador técnico Juninho Paulista, estará na Inglaterra, esta semana, para ver duas partidas das quartas de final da Liga dos Campeões.

A comissão técnica do Brasil vai assistir ao duelo entre Manchester City e Atlético de Madrid, nesta terça-feira, no Etihad Stadium, em Manchester. No dia seguinte, será a vez de acompanhar a partida na qual o Chelsea recebe o Real Madrid no Stamford Bridge, em Londres.

Além de poder analisar possíveis adversários no Mundial, Tite também vai ver de perto o desempenho de jogadores como Thiago Silva, Ederson, Gabriel Jesus, Vinicius Jr., Casemiro, Rodrygo, Militão, Renan Lodi e Felipe.

A seleção brasileira vai ter como primeiros adversários na Copa, a ser disputada entre novembro e dezembro, rivais que encarou no último Mundial, disputado na Rússia, há quatro anos, como Sérvia e Suíça. A seleção de Camarões completa o Grupo G.

A estreia do Brasil será contra os sérvios no dia 24 de novembro. O jogo seguinte, diante da Suíça, está marcado para o dia 28. O Brasil encerrará sua participação na fase de grupos no dia 2 de dezembro, contra Camarões, rival que enfrentou e venceu na primeira fase das Copas de 1994, nos Estados Unidos, e de 2014, em casa.