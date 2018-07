Tite surpreende e escala Rildo como titular no Corinthians

O Corinthians encerrou na manhã deste sábado a sua preparação para enfrentar o Joinville, domingo, às 11h, no Itaquerão. E o técnico Tite resolveu mexer na equipe que lidera o Brasileirão. Sacou o atacante Malcom e escalou Rildo para jogar aberto no ataque ao lado de Vagner Love.

As outras mudanças na equipe na comparação com o time que empatou com o Grêmio por 1 a 1 na quarta-feira já eram esperadas. Elias volta da seleção brasileira e entra no meio-campo, enquanto o zagueiro Gil e o lateral-direito Fagner retornam de suspensão. Marciel, Edilson e Edu Dracena deixam o time.

Na lateral esquerda, Guilherme Arana se machucou diante do Grêmio e deixa o time no mesmo momento em que Uendel, titular da posição, volta de lesão. A troca acabou sendo natural. A escalação será: Cássio; Fagner, Gil, Felipe e Uendel; Ralf, Elias, Jadson e Renato Augusto; Rildo e Vagner Love.

No primeiro jogo do Corinthians na rodada matinal de domingo, o Itaquerão estará cheio. Todos os ingressos destinados à torcida alvinegra foram comprados antecipadamente para associados do Fiel Torcedor ou para não sócios do programa pela internet.