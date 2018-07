Tite surpreende e coloca Ramirez no time do Corinthians

Na reta final do Paulistão, o próprio Tite chegou a admitir que Dentinho e Willian disputavam posição no time. Agora, com a saída do antigo titular, o atacante reserva foi preterido. Assim, com a entrada de Ramirez, Jorge Henrique deixa a função de meia, que vinha exercendo nos últimos jogos do Corinthians, e volta a jogar no ataque, fazendo dupla com Liedson.

Outra mudança que Tite foi obrigado a fazer no time corintiano para a estreia no Brasileirão é a substituição do meia Bruno César, vendido para o Benfica (Portugal). Para o lugar dele, no entanto, o treinador preferiu a escolha mais óbvia: o também meia Morais, que já era o reserva imediato da posição, treinou nesta quinta-feira entre os titulares.

Como não tem outros problemas para escalar o time no jogo contra o Grêmio, Tite manteve a mesma escalação que enfrentou o Santos na final do Paulistão. Assim, o Corinthians deve estrear no Brasileirão com a seguinte formação: Júlio César; Alessandro, Chicão, Leandro Castán e Fábio Santos; Ralf, Paulinho, Morais e Ramirez; Jorge Henrique e Liedson.