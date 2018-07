Tite tem duas dúvidas para armar Corinthians no domingo

SÃO PAULO - O técnico Tite tem duas dúvidas para armar a escalação do Corinthians no jogo de domingo, diante do Flamengo, no Pacaembu, pela 17ª rodada do Brasileirão. O problema é quem escolher para substituir o zagueiro Paulo André e o meia Danilo, dois titulares que vão cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Para a vaga de Danilo, Tite tem como opção os atacantes Emerson e Romarinho, mas a tendência é que escolha o segundo, o que daria maior poder de marcação ao time, formando o meio-de-campo com Ralf, Ibson e Douglas. Assim, o ataque continuaria sendo formado por Alexandre Pato e o peruano Paolo Guerrero.

Emerson e Romarinho foram desfalques na vitória por 2 a 0 sobre o Luverdense, na quarta-feira, no Pacaembu, que classificou o Corinthians para as quartas de final da Copa do Brasil, porque estavam cumprindo suspensão. Assim, ambos treinaram normalmente na tarde desta quinta-feira, em coletivo dos reservas contra o time Sub-20 - os titulares fizeram apenas recuperação física.

Na vaga de Paulo André na zaga, Tite poderia optar por Felipe, mas ele não foi bem quando teve a chance de ser titular na derrota no jogo de ida contra o Luverdense, semana passada, em Lucas do Rio Verde (MT). Assim, uma alternativa seria promover a estreia do zagueiro Cléber, que veio da Ponte Preta.