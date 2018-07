Tite tem negociação tranquila para renovar com o Corinthians até dezembro de 2013

Uma das exigências do treinador foi renovar o contrato antes da disputa do Mundial de Clubes, em dezembro. Na visão de Tite, seria melhor para ele e para o clube. O técnico, contudo, já havia dito que assinaria novo compromisso assim que o Campeonato Brasileiro entrasse nessa reta final, sem jogos durante meio de semana.

Foi uma negociação amistosa e bem mais tranquila que a anterior, após a conquista do Campeonato Brasileiro de 2011. Na ocasião, Tite estava de férias nos EUA e o então presidente do clube, Andrés Sanchez, disse que não pagaria supersalário a treinador algum – "R$ 700 mil" chegou a afirmar Andrés. Depois do impasse, classificado como "mal-entendido", o técnico renovou por metade daquele valor.

VALORIZAÇÃO

Tite vai ganhar um aumento e deve passar a receber cerca de R$ 500 mil por mês – o clube não fala em valores, mas o próprio presidente do Corinthians, Mário Gobbi, já havia dito que o treinador iria receber um aumento em função da conquista da Libertadores.

"Valorizamos um profissional que foi campeão", disse o diretor de futebol Duílio Monteiro Alves ao Estado. "O trabalho dele no clube é indiscutível, vem fazendo um trabalho bem feito." Duílio reforçou a decisão de antecipar a negociação porque o treinador já havia demonstrado o interesse em continuar e até participava de reuniões de planejamento para a próxima temporada. "Queríamos acertar logo", afirmou Duílio.

Tite, por exemplo, já pediu que o clube contrate um novo lateral-esquerdo para 2013. Ele também já discutiu com a direção nomes de reforços para a próxima temporada, como também a vinda de mais um centroavante.

RETROSPECTO

Tite completou nesta quarta dois anos à frente do Corinthians nesta segunda passagem. Ele fez sua estreia dia 24 de outubro contra o Palmeiras no Pacaembu (vitória por 1 a 0), ao assumir o comando do time no lugar de Adílson Batista. Virar unanimidade no Alvinegro não foi fácil. Tite teve um bom início no clube, mas logo depois quase foi demitido após uma eliminação na pré-Libertadores diante do Tolima.

Mas ele soube forjar um time campeão após o fracasso. O time perdeu Ronaldo e Ronaldo Carlos, mas se reconstruiu e foi campeão Brasileiro de 2011. Fortalecido, iniciou 2012 com a missão de levar o time à conquista inédita da Libertadores. Campeão da América, agora vai tentar o título do Mundial de Clubes, no Japão.