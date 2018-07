Corinthians tem quatro opções para a camisa 9. Veja quem são

Com a liberação do atacante Luciano, que se recuperou de uma cirurgia no joelho direito, o técnico Tite tem mais uma opção para o comando do ataque corintiano. Ao todo, são quatro jogadores que podem fazer a função que era desempenhada por Vagner Love no ano passado: o próprio Luciano, Danilo, Guilherme e André.

Na partida desta quarta-feira, diante do São Bento, em Sorocaba, Tite deverá fazer novas mudanças na equipe - neste domingo, o time teve dificuldades no segundo tempo do empate contra a Ferroviária, em Araraquara, principalmente em relação ao aspecto físico. Isso pode acirrar ainda mais a disputa. "É preciso competição em cada posição. Eu avalio quem está no melhor momento", afirmou o treinador.

Antes de sofrer uma grave lesão no joelho direito, em uma partida contra o Santos, na Vila Belmiro, Luciano vivia grande fase no ano passado, jogando como centroavante. Depois de ter feito belos gols, como na partida contra o Figueirense, em Santa Catarina, o jogador conquistou espaço no elenco. Depois da liberação do departamento médico, aguarda uma oportunidade para reestrear.

Danilo atuou como o jogador mais avançado em Araraquara. Também já havia atuado na vitória sobre o Cobresal, pela Libertadores, na última quarta-feira. Ele ainda está se adaptando à nova função, mas tem, a seu favor, a experiência dos seus 36 anos, a inteligência para fazer o papel de pivô e a facilidade para o cabeceio.

Contratado do Atlético-MG, André fez um grande Campeonato Brasileiro pelo Sport no ano passado e chegou como provável titular. Seu desafio é melhorar o condicionamento físico e, por enquanto, deve continuar entrando apenas no decorrer das partidas. Ele foi escalado em Araraquara.

Guilherme tem condições de fazer a função feita por Renato Augusto, que foi para a China. O próprio Tite também já admitiu que ele poderá ser escalado de forma mais adiantada, abrindo espaço para Lucca e Romero, pelos lados.