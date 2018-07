Tite terá mais opções para decidir vaga contra o Nacional

Após o empate sem gols em Montevidéu, o técnico Tite terá mais opções para escalar o Corinthians no jogo de volta contra o Nacional, do Uruguai, pelas oitavas de final da Copa Libertadores, quarta-feira, no Itaquerão (21h45). O meia Marquinhos Gabriel, que ainda não fez sua estreia, deve ser liberado para o confronto. Ele já foi inscrito na competição e agora aprimora a parte física para atuar. Esta seria a principal novidade do Corinthians, que briga por um lugar nas quartas de final.

Na partida em Montevidéu, o Corinthians jogou mal, mas conseguiu segurar o empate sem gol. Em São Paulo, semana que vem, o time brasileiro precisa de uma vitória simples para se classificar. Parte da torcida não ficou satisfeita com o desempenho da equipe no Uruguai. Esperava-se que os comandados de Tite apresentassem um futebol mais envolvente após a eliminação para o Audax no Paulistão. Vale lembrar que o Corinthians perdeu algumas classificações em casa, como para o Guaraní, do Paraguai, nas oitavas da Libertadores do ano passado.

Outro jogador que pode voltar à equipe é o meia Giovanni Augusto, que se recupera de uma contusão no tornozelo esquerdo. O caso dele é mais delicado, mas Tite ainda não descartou o retorno do meia. "Conversei com os médicos, mas o processo de evolução é lento, temos de esperar", afirmou o treinador.

Já Luciano e Danilo, que não jogaram a partida ida, estarão à disposição de Tite. Alan Mineiro é um dos candidatos a sair do time titular, já que não foi bem nas duas últimas partidas. Uma alternativa seria apostar em Marlone, que já mostrou bom futebol depois de se recuperar de lesão.