Tite terá um time reforçado na estreia no Corinthians O técnico Tite assume nesta terça-feira o comando do Corinthians. E, logo em sua primeira partida, ele terá o clássico diante do Palmeiras, no domingo, no Pacaembu. Mas a boa notícia é que deverá contar com reforços importantes. O volante Boquita, volta de suspensão, enquanto o volante Jucilei, o lateral Alessandro e o meia Bruno César se recuperaram de lesões musculares e também podem retornar.