Tite testa Corinthians com seis mudanças contra o Capivariano

Pensando na sequência do Corinthians nas próximas semanas, o técnico Tite resolveu poupar titulares e fazer testes na equipe no treino desta terça-feira. Para tanto, ele fez seis mudanças no time que vai enfrentar o Capivariano, nesta quinta, no Itaquerão, em rodada do Campeonato Paulista.

Para formar a equipe, Tite deu chance a Edílson, Vilson, Willians, Maycon, Guilherme e Marlone, que vão começar o jogo como titulares. O time foi formado por Cássio; Edílson, Felipe, Vilson e Uendel; Willians, Romero, Maycon, Guilherme e Marlone; Danilo.

Os testes são uma forma de o treinador conhecer melhor alguns dos reforços do Corinthians para esta temporada e avaliar as atuações em jogos oficiais. Ao mesmo tempo, dá descanso a titulares que poderão ser decisivos nos próximos confrontos.

No domingo que vem, o Corinthians fará o clássico com o São Paulo, pelo Paulistão. Na sequência, o time de Tite fará a estreia na Copa Libertadores, na quarta que vem, dia 17, contra o Cobresal, no Chile.