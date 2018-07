Tite testa Ibson na armação e deixa Alessandro no banco

SÃO PAULO - O técnico Tite, como era esperado, promoveu a entrada de Ibson no meio-campo do Corinthians, em um minicoletivo realizado nesta quinta-feira no CT. A "surpresa" foi que Alessandro, recuperado de contusão, ficou no time reserva.

Ibson tomou a vaga na armação devido a uma série de desfalques. Renato Augusto, Douglas e Danilo ainda se recuperam de contusão e não participaram da atividade.

No minicoletivo, treino preparatório para a partida de domingo contra o Atlético Mineiro, domingo, no Pacaembu, Tite escalou o Corinthians com a seguinte formação: Cássio; Edenílson, Gil, Paulo André e Fábio Santos; Ralf, Guilherme e Ibson; Romarinho, Guerrero e Alexandre Pato.

Alessandro treinou entre os reservas e Edenílson foi mantido no time titular. Já Paulo André voltou ao time depois de ser poupado contra o Bahia.

Renato Augusto foi ao CT, mas ficou na fisioterapia. Ele deve treinar no campo só nesta sexta-feira, se usar a máscara protetora por causa da lesão que sofreu no rosto na partida contra o Bahia (fraturou um osso do rosto). Emerson é outro jogador que continua fora do time, também, por contusão.