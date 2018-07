Tite testa seleção com oito mudanças para encarar a Austrália

A seleção brasileira deverá entrar em campo bastante mudada para encarar a Austrália na próxima terça-feira, às 7h05 (horário de Brasília), em amistoso que será disputado em Melbourne. No treino deste domingo, o penúltimo antes do confronto, o técnico Tite testou a equipe com oito mudanças em relação à derrota para a Argentina, na última sexta.

Uma das alterações aconteceu por necessidade. Diego Souza ocupou a vaga de Gabriel Jesus, que sofreu uma fratura na órbita esquerda, estrutura que protege o olho, após ser atingido pelo cotovelo de Otamendi no amistoso de sexta. O jogador do Sport, então, será o centroavante do Brasil diante da Austrália, função que vem desempenhando em seu clube, apesar de ser meia de formação.

Mas esta não foi a única alteração na equipe. Pelo contrário, somente três jogadores que foram titulares contra a Argentina foram mantidos: o zagueiro Thiago Silva, o volante Paulinho e o meia Philippe Coutinho.

As mudanças começam já no gol, onde Diego Alves trabalhou no lugar de Weverton. Nas laterais, Rafinha e Alex Sandro substituíram Fagner e Filipe Luís. Rodrigo Caio treinou ao lado de Thiago Silva, enquanto David Luiz foi escalado como volante, no lugar de Fernandinho. Douglas Costa e Giuliano treinaram abertos, nas vagas de Renato Augusto e Willian.

Tite comandou um treino fantasma, para acertar o posicionamento da equipe sem um "adversário" do outro lado. Se confirmar a escalação que testou, ele levará o Brasil para encarar a Austrália com: Diego Alves; Rafinha, Thiago Silva, Rodrigo Caio e Alex Sandro; David Luiz, Paulinho, Philippe Coutinho, Giuliano e Douglas Costa; Diego Souza.