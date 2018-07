Tite treina com time titular e Rodriguinho retorna aos trabalhos

O técnico Tite esboçou nesta terça-feira, em treino no CT Joaquim Grava, uma prévia do Corinthians que deve escalar para o jogo de quinta-feira contra o Vasco, pelo Brasileirão. A equipe teve durante a atividade as entradas do zagueiro Edu Dracena e do volante Bruno Henrique nas vagas de Gil e Elias, que estão na seleção brasileira, fora o retorno de Rodriguinho.

A dupla deve ficar fora da partida decisiva em São Januário por atuar como titular no jogo do Brasil contra o Peru, nesta terça-feira. Outro corintiano na seleção, o goleiro Cássio, deve ser reserva na partida em Salvador, mas a tendência é que comece jogando no Rio. No treino desta terça, ele deu lugar para Matheus Vidotto.

Já o meia Rodriguinho voltou aos trabalhos depois de perder o treino de segunda-feira por estar com amigdalite. Na vaga dele, o veterano Danilo treinou. Tite armou a equipe com: Matheus Vidotto, Edílson, Felipe, Edu Dracena e Arana; Ralf, Bruno Henrique, Jadson, Rodriguinho e Malcom; Vágner Love.

O volante Bruno Henrique não atua há três meses, por ter sofrido um edema ósseo no tornozelo esquerdo no dia 26 de agosto, na derrota por 2 a 1 para o Santos, pela Copa do Brasil. O reserva de Cássio, Walter, não participou da atividade por estar com dores nas costas.