Tite treina seleção brasileira com Raphinha no lugar de Gabigol e mudanças na defesa

Após se destacar com um boa atuação ao entrar no segundo tempo do empate sem gols com a Colômbia, no último domingo, o atacante Raphinha treinou como titular durante as atividades realizadas pela seleção brasileira nesta terça-feira, no estádio da Colina, em Manaus. Para isso, Gabigol perdeu a posição no esboço montado por Tite, que também promoveu mudanças na defesa, para enfrentar o Uruguai nesta quinta, pela 12ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, na Arena da Amazônia.

Jogador do Leeds United, da Inglaterra, Raphinha entrou aos 15 minutos do segundo tempo contra a Colômbia, justamente no lugar do atacante flamenguista, e participou de uma série de lances de perigo, encerrando a improdutividade ofensiva do Brasil na partida. Antes disso, na vitória por 3 a 1 sobre a Venezuela, sua estreia, ele já havia entrando bem, tanto que contribuiu com duas assistências.

O restante do ataque testado por Tite no treinamento não sofreu alterações, mas o setor defensivo teve ajustes. Um deles foi a escolha por colocar Emerson no lugar de Danilo na lateral direita. Além disso, com Thiago Silva de volta após ser poupado, Marquinhos foi sacado e Lucas Veríssimo ficou no time para formar a dupla de zaga com o jogador do Chelsea.

"Sabemos das dificuldades desse jogo. Sabemos que contra o Uruguai não tem jogo fácil. Tem que ter muita força mental pela questão extracampo, provocação. Temos uma grande comissão técnica, que nos prepara para essas situações. Temos tido resultados positivos contra essa seleção", comentou Thiago Silva sobre a partida.

As mudanças na defesa não param por aí. Ederson treinou como titular no gol e deve começar jogando após Alisson ser o escolhido nos dois jogos anteriores. Assim, o Brasil pode encarar o Uruguai com Ederson; Emerson, Lucas Veríssimo, Thiago Silva e Alex Sandro; Fabinho, Fred e Lucas Paquetá; Raphinha, Gabriel Jesus e Neymar.