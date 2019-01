Tite vai à Europa ver jogos de PSG, Liverpool e Barcelona x Valencia

A comissão técnica da seleção brasileira definiu os primeiros sete jogos que acompanhará in loco no exterior visando a última convocação para amistosos antes da Copa América, principal objetivo do ano. O Brasil enfrentará a República Checa e outro adversário, que ainda não está definido, em março, na Europa.

A lista de convocados deverá contar com jogadores mais "cascudos" do que aquelas dos amistosos pós-Copa do Mundo. Isso porque o técnico Tite quer começar a definir o grupo ideal para a Copa América, que acontece entre junho e julho no País.

"Toda a nossa preparação neste novo ciclo teve e terá uma característica definida. Convocamos 37 atletas no segundo semestre de 2018 para observações, sendo 11 pela primeira vez, com oito estreias pela seleção. Isso foi importante para colocarmos em prática o novo ciclo que é o foco na disputa da Copa América", disse o coordenador de seleções, Edu Gaspar.

Tite e Edu estarão em Paris no próximo domingo para o jogo entre PSG e Rennes. Contudo, não conseguirão ver Neymar em campo. O craque brasileiro se lesionou na partida diante do Strasbourg, na quarta-feira. Ele saiu com dores na mesma região do pé direito operado no ano passado e ainda será avaliado.

No dia 30, a dupla vai à Inglaterra para ver Liverpool x Leicester. Tite e Edu terminam o circuito europeu no dia 2 de fevereiro na Espanha, onde acompanham a partida entre Barcelona e Valencia.

Já o auxiliar Cleber Xavier e o analista de desempenho Fernando Lázaro acompanharão outras quatro partidas: uma em Portugal, entre Porto e Belenenses, e três na Inglaterra - Everton x Wolverhampton, Manchester City x Arsenal e West Ham x Liverpool.