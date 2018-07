Tite vai assistir a semifinais e final da Copa das Confederações na Rússia

Com a vaga garantida na Copa do Mundo de 2018, a seleção brasileira já planeja para se ambientar em solo russo. Nos próximos dias, a comissão técnica viajará até a sede do Mundial para acompanhar os jogos da Copa das Confederações, que será disputada entre 17 deste mês e 2 de julho.

O técnico Tite vai viajar para a Rússia somente para os últimos jogos da competição. De acordo com o coordenador técnico da CBF, Edu Gaspar, o treinador vai assistir somente às semifinais e à decisão do torneio que não contará com a participação da seleção brasileira pela primeira vez.

Assim, o treinador voltará ao Brasil após os dois amistosos disputados em Melbourne, na Austrália. Na sexta-feira passada, a seleção sofreu sua primeira derrota sob o comando de Tite, ao ser superada pela Argentina por 1 a 0. E, nesta terça, o time nacional se reabilitou com goleada de 4 a 0 sobre a Austrália.

Antes de Tite chegar à Rússia, a comissão técnica terá um representante em solo russo. Fernando Lázaro, analista de desempenho, vai acompanhar a Copa das Confederações desde a fase de grupos. Para tanto, viajará direto da Austrália para o país-sede do Mundial de 2018.

"Eu, o Tite e os demais membros da comissão voltamos para o Brasil. Depois vamos para assistir às semifinais e à final. Quero mostrar para o Tite um pouquinho da Rússia para que a gente também esteja preparado neste aspecto", afirmou Edu Gaspar, em entrevista ao canal "Fox Sports".