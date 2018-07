Tite vai esperar exames para definir time titular do Corinthians

Após ganhar o domingo de folga, os jogadores do Corinthians voltam aos treinos nesta segunda-feira pela manhã no CT do Parque Ecológico. Se nos primeiros dias da paralisação do Campeonato Brasileiro a prioridade foi recuperar os jogadores fisicamente, agora Tite começará a trabalhar efetivamente na montagem da equipe para o jogo de quinta-feira, contra o Goiás, no Itaquerão.

A principal novidade deve ser na lateral esquerda, com a volta de Uendel. Fora da equipe desde o dia 16 de setembro, quando sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda contra o Internacional, o lateral voltou aos treinos com o restante do elenco somente na semana passada.

Tite ainda não sabe se contra o Goiás terá o zagueiro Gil, o meia Renato Augusto e o volante Elias. O trio está com a seleção brasileira em Fortaleza, onde enfrenta a Venezuela, nesta terça-feira, no Castelão, na segunda rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018.

Somente Elias é titular da seleção, mas existe a possibilidade de Gil começar jogando na vaga de David Luiz, cortado por lesão. Como o confronto contra o Goiás será realizado menos de 48 horas depois do jogo do Brasil, a condição física dos jogadores será avaliada por meio de exames médicos na quarta e na quinta-feira e, somente momentos antes da partida, é que o time titular deverá ser definido.

Na defesa, Tite não poderá contar com o zagueiro Felipe, suspenso. Ele será substituído por Edu Dracena. Se Gil também ficar fora, Yago será titular.