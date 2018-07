Tite vai revezar atletas no amistoso do Corinthians nos EUA

De olho no jogo contra o Once Caldas, no dia 4 de fevereiro, pela fase preliminar da Copa Libertadores, o técnico Tite vai usar dois times na estreia do Corinthians na Florida Cup contra o Colônia, da Alemanha, nesta quinta-feira. O jogo será no ESPN Wide World of Sports Complex, em Orlando, às 22h30 (horário de Brasília).

Como o time está em início de temporada, a ideia do treinador é evitar lesões e, por isso, cada jogador deve atuar no máximo 45 minutos. Nesta terça, no treino realizado no Omni Orlando Resort, onde a equipe está concentrada, o treinador indicou o time que deve começar jogando com Cassio; Fagner, Felipe, Gil e Fábio Santos; Ralf, Elias, Lodeiro e Renato Augusto; Emerson e Guerrero. No segundo tempo, o time deve atuar com Walter; Edilson, Yago, Pedro Henrique e Uendel; Bruno Henrique, Petros, Jadson e Danilo; Luciano e Mendoza.

"A tendência inicial e do primeiro jogo está definida sempre assim (usar 11 jogadores diferentes em cada tempo). Tenho de ter responsabilidade muito grande em cima da saúde e sei que há um tempo, que vou correr um risco, que temos o departamento médico para não correr riscos em função de resultados", disse Tite.

Mas o foco da equipe esta mesmo no Once Caldas. Tite era o treinador da equipe em 2011, quando o Corinthians foi eliminado na fase preliminar da Copa Libertadores pelo Deportes Tolima. Para evitar novo vexame, o treinador tem acelerado o ritmo dos treinos. "É inevitável o comparativo em função da responsabilidade de momentos muito parecidos (com 2011). Cada um do seu momento, aprendizados que se tiram, convicção que se tem. A que tenho é de intensidade física, técnica e emocional nos treinamentos e isso é preparação para o jogo", justificou.