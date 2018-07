Tite: ‘Vamos melhorar a pontaria’

SÃO PAULO - Na final da Recopa a coisa vai ser diferente. Com esse discurso otimista para o jogo decisivo de quarta-feira, diante do São Paulo, novamente no Pacaembu, os jogadores do Corinthians minimizaram a primeira derrota no Brasileirão em casa. A promessa é a de entrar em campo na próxima rodada com o “pé na forma” para se redimir com a torcida, que lotou o estádio ontem (mais de 35 mil presentes) e saiu decepcionado com 1 a 0 para os reservas do Atlético-MG. No Brasileiro, o time fez cinco gols e só é melhor que o Náutico (quatro).

“Estou aqui para ajudar e infelizmente não deu, mas espero fazer um grande jogo e vencer na quarta. Contra o Atlético não conseguimos concluir, eles fizeram um gol e venceram. Na final será diferente”, aposta o atacante Alexandre Pato, que costuma se destacar diante do São Paulo, mas que ontem foi muito mal e acabou substituído pelo jovem Léo, de 18 anos.

Como Emerson Sheik ainda está machucado – hoje será o dia decisivo para saber se o atacante volta na final, assim como os meias Renato Augusto e Danilo –, Pato deve novamente ser titular. Desde ontem já ganhou apoio de Tite, que o poupou de críticas e preferiu lamentar a falta dos armadores – Douglas também não jogou por causa de lesão, com o volante Ibson tendo de ser sacrificado na meia.

“Temos de entrar nos jogos com o moral igual a dos jogos com Tijuana, Boca Juniors, a final do Mundial, agredindo, criando. Mas a engrenagem precisa se ajustar e, com isso, o Pato e os outros da frente também vão se destacar. Se tivéssemos algum meia...”, lamentou Tite, que reconheceu a derrota. “Perdemos para um Atlético que foi mais efetivo. Talvez se os gols tivessem saído nos 30 minutos em que fomos bem no início, a coisa seria diferente.”

Tite tem dois dias para reerguer o moral do elenco para a decisão da Recopa. E já sabe no que vai focar. “Vamos intensificar o trabalho de finalizações para que o time transforme as chances criadas em gols.”

Essa foi a grande desculpa pela derrota. “Faltou fazer gol hoje. Tivemos duas, três grandes chances para abrir o placar, faltou acertar o gol”, reconheceu o peruano Guerrero, que estava com a pontaria descalibrada.

MUDANÇA

Renato Augusto é quem mais tem chance de voltar ao time na quarta-feira. Ele já treina com uma máscara para proteger o rosto operado e, caso treine hoje, vai entrar na vaga de Ibson. “Eu não escolho jogos, queria todos de volta aqui, mas não deu. O campo me mostrará nesta segunda-feira com qual time vamos encarar o São Paulo”, endossou Tite.

INGRESSSOS

A diretoria do Corinthians vai anunciar hoje os locais para a compra dos últimos bilhetes para o setor VIP e numeradas para a final da Recopa, na quarta-feira. Mais de 31 mil entradas já foram vendidas.