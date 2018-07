Tite vê 'força desproporcional' sobre Ronaldo em pênalti Clássicos muito equilibrados normalmente se decidem nos detalhes. É um clichê que o técnico Tite evocou para explicar a vitória do Corinthians, neste sábado, com um pênalti duvidoso sobre Ronaldo. Já os jogadores preferiram interpretar de outra forma: a sorte voltou. Sorte de campeão. Agora resta torcer muito contra o Fluminense, que enfrenta o Goiás, no Engenhão, neste domingo.