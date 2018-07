Tite vê méritos do Corinthians em vitória sobre o São Paulo

Apesar das reclamações dos jogadores do São Paulo com a atuação da arbitragem, Tite disse que o Corinthians mereceu vencer o clássico por 2 a 0, nesta quarta-feira, pela Copa Libertadores. Na avaliação do treinador, a sua equipe foi superior ao adversário durante praticamente todo o jogo.

"Nós buscamos o resultado, construímos e merecemos. Nossos jogadores de lado são muito importantes e os centrais também. Isso dá muito infiltração à equipe. Essa é uma característica da equipe", disse Tite.

Para Tite, uma das maiores virtudes do Corinthians diante do São Paulo foi não permitir que o adversário criasse lances de perigo quando tinha a bola dominada no meio de campo. "Não dá para dominar o adversário o tempo inteiro, mas quando não fomos superiores não demos infiltração para o São Paulo. Não dá para criar jogadas o tempo todo, ainda mais diante de um adversário de qualidade, mas o time manteve o padrão no segundo tempo para pressionar e ter a bola para jogar", avaliou.

Tite, porém, não quis comentar o lance do segundo gol, que gerou muitas críticas dos são-paulinos. A reclamação é que Emerson Sheik fez falta em Bruno antes de puxar o contra-ataque e dar passe para Jadson ampliar. "Não quero confrontar declarações dos outros. Vi o lance, tenho a minha opinião, mas não quero colocar. Temos de ficar contentes com o nosso desempenho e respeitar o outro lado", disse.