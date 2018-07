'Tite vive um momento iluminado', diz Paulo André

Depois de um período de críticas da torcida, em que precisou do respaldo da diretoria para permanecer no cargo, o técnico Tite atravessa um bom momento no Corinthians. Nas últimas duas rodadas, o treinador foi fundamental, colocando em campo no segundo tempo os jogadores que marcariam os gols das vitórias - Luis Ramírez, contra o Ceará, e Adriano, contra o Atlético-MG.

Para Paulo André, outra das apostas do treinador ao longo do Campeonato Brasileiro, Tite passa por uma fase abençoada. "Nos últimos jogos, o Tite também acertou todas. Colocou o Ramirez e ele decidiu o jogo. Colocou o Adriano e ele também decidiu", declarou. "Tite vive um momento iluminado", completou.

O zagueiro foi promovido à titularidade em uma fase delicada da equipe. Após três derrotas em quatro jogos, o Corinthians enfrentaria o São Paulo, em clássico realizado no dia 21 de setembro, no Morumbi. Com a clara má fase do sistema defensivo, Tite decidiu barrar o então capitão Chicão, que acabaria se recusando a ir para o banco, para escalar Paulo André.

"Nessa troca, a equipe não vinha bem e o Tite teve que tomar uma atitude. Ele tomou a atitude e deu certo. Se não tivesse nada certo, talvez ele não estivesse aqui para contar a história", declarou o jogador. "Não esperava que acontecesse isso (entrar no time naquele momento do campeonato). Mas, independentemente de quem for o jogador, o sistema defensivo do time é forte", garantiu.

Coincidência ou não, desde então a defesa corintiana recuperou sua força e se consolidou como a melhor do Campeonato Brasileiro, com 36 gols sofridos em 36 jogos. Ela é uma das responsáveis pela grande campanha da equipe, que pode se sagrar campeã neste domingo, com uma rodada de antecedência. Para isso, precisa vencer o Figueirense, em Florianópolis, e torcer para que o Vasco não bata o Fluminense, no Engenhão, no mesmo dia.