Tite volta a convocar Daniel Alves, Gabigol e Everton Ribeiro para jogos do Brasil nas Eliminatórias

Com a volta de dois jogadores do Flamengo, o atacante Gabriel Barbosa e o meia Everton Ribeiro, do lateral Daniel Alves, do São Paulo, e da presença inédita do zagueiro Lucas Veríssimo, do Benfica, o técnico Tite convocou nesta sexta-feira a seleção brasileira para as partidas de junho contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, que será no Catar. São 24 jogadores na lista divulgada para a volta do time nacional a campo depois de mais de seis meses sem atuar.

O último jogo do Brasil foi na vitória por 2 a 0 sobre o Uruguai, em Montevidéu, pelas Eliminatórias, no dia 17 de novembro de 2020. Por causa da pandemia da covid-19, a Fifa e a Conmebol optaram por cancelar a quinta e a sexta rodadas do torneio, que estavam previstas para o mês de março. Agora, com essa retomada, Tite tem a missão de preparar a equipe para os confrontos do dia 4 de junho contra o Equador, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, e depois, no dia 8, para encarar o Paraguai, em Assunção.

A CBF ainda não confirmou a data de apresentação dos atletas, mas há a expectativa de que seja no dia 27. Com isso, aqueles que atuam no Brasil devem desfalcar suas equipes nas duas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro e nos duelos da terceira fase da Copa do Brasil.

Pela tabela anterior à paralisação, o Brasil enfrentaria a Colômbia, em Barranquilla, no dia 25 de março, e a Argentina seria o seu adversário da sexta rodada como mandante. A Conmebol, agora, marcou a volta da competição com jogos da sétima e da oitava rodadas. Esses serão os últimos confrontos antes da disputa da Copa América. O torneio será disputado de 13 de junho e 11 de julho, e as partidas estão previstas para acontecer na Argentina e na Colômbia. A lista desta sexta vale apenas para os dois jogos das Eliminatórias. O Brasil terá até o dia 10 de junho para enviar a relação de convocados para a Copa América.

As principais novidades da convocação são o retorno do atacante Gabriel e do meia Lucas Paquetá, que vive boa fase no Lyon. Também está de volta Daniel Alves, que tem jogado como lateral no São Paulo do técnico Hernán Crespo. Convocado pela primeira vez, Lucas Veríssimo ganhou vaga na zaga que nas últimas listas era de Felipe, do Atlético de Madrid. A relação conta com 24 atletas para contemplar a presença do meia Douglas Luiz, do Aston Villa, da Inglaterra, que está suspenso contra o Equador por ter recebido o segundo cartão amarelo contra o Uruguai e só poderá enfrentar o Paraguai. Segundo jogador mais vezes convocado por Tite, o meia Philippe Coutinho é um desfalque confirmado. O jogador do Barcelona passou por nova cirurgia e não terá tempo hábil para participar nem mesmo da Copa América.

O Brasil é o líder isolado das Eliminatórias, com 12 pontos e 100% de aproveitamento: quatro vitórias em quatro rodadas - contra Bolívia (5 a 0), Peru (4 a 2), Venezuela (1 a 0) e Uruguai (2 a 0). O ex-jogador Clodoaldo será o chefe de delegação nestas partidas contra Equador e Paraguai.

VEJA A LISTA DE TITE

GOLEIROS

Alisson - Liverpool (ING)

Ederson - Manchester City (ING)

Weverton - Palmeiras

LATERAIS

Daniel Alves - São Paulo

Danilo - Juventus (ITA)

Renan Lodi - Atlético de Madrid (ESP)

Alex Sandro - Juventus (ITA)

ZAGUEIROS

Thiago Silva - Chelsea (ING)

Marquinhos - Paris Saint Germain (FRA)

Lucas Veríssimo - Benfica (POR)

Éder Militão - Real Madrid (ESP)

MEIAS

Casemiro - Real Madrid (ESP)

Douglas Luiz - Aston Villa (ING)

Fred - Manchester United (ING)

Fabinho - Liverpool (ING)

Lucas Paquetá - Lyon (FRA)

Everton Ribeiro - Flamengo

ATACANTES

Everton - Benfica (POR)

Roberto Firmino - Liverpool (ING)

Gabriel Barbosa - Flamengo

Gabriel Jesus - Manchester City (ING)

Neymar Jr. - Paris Saint Germain (FRA)

Richarlison - Everton (ING)

Vinícius Júnior - Real Madrid (ESP)