Tite volta a defender Love: 'Não comparem com outro jogador'

Após a vitória sobre o Atlético-MG, por 1 a 0, na noite de sábado, no Itaquerão, Tite precisou mais uma vez defender o atacante Vagner Love, muito cobrado por não marcar gols. O treinador do Corinthians chegou até a pedir para que não comparem Love com outro jogador. "As pessoas têm de ter um pouco mais de paciência."

Love novamente passou em branco diante do Atlético, mas construiu a jogada do gol marcado por Malcom. Tite disse que deu mais liberdade ao atacante, que tem feito a função de pivô e assumiu a camisa 9 desde a saída de Paolo Guerrero para o Flamengo.

"Não pensem no Love em comparativo com outro jogador. Pensem em Love para Love. E não nos outros que saíram", afirmou o técnico.

No segundo tempo, Love foi substituído e deu lugar a Danilo, mostrando a falta de opção do elenco para a posição de centroavante. Atendendo a um pedido de Tite e da comissão técnica, a diretoria procura um centroavante.

O maior problema, no entanto, além da falta de opções no mercado, é a falta de dinheiro. O Corinthians não tem recursos para contratar um atacante de ponta. A negociação com Teo Gutiérrez não deu certo.