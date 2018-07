Tite volta a reclamar da arbitragem no Brasileirão

SÃO PAULO - Tite voltou a criticar a arbitragem do Campeonato Brasileiro após a vitória do Corinthians sobre o Flamengo, na noite de quarta-feira, no Pacaembu. Para o treinador, os supostos erros do árbitro Fabrício Neves Correa (RS) quase custaram o triunfo dos paulistas.

"Os erros foram muito grandes. No lance do gol eram quatro impedidos. No lance do pênalti não tinha nenhum outro jogador perto. Quando são jogos desse nível, o detalhe define", reclamou Tite, se referindo ao primeiro gol flamenguista e a uma penalidade não marcada sobre Edenílson.

Na avaliação do técnico, o Corinthians fez por merecer a vitória. "No primeiro tempo, fomos melhores que o Flamengo. Eles trancaram o jogo, foram 18 faltas contra sete. Tivemos 7 finalizações, as melhores oportunidades. Fizeram o gol ilegal", declarou.

"Voltamos para o segundo tempo com o Emerson mais enfiado entre os zagueiros, e liberdade de movimentação, com Romarinho e Edenílson para fazer as jogadas pelos lados. Continuamos botando volume e criando oportunidades. Quero enaltecer o grupo todo", afirmou.

Após a vitória, Tite considerou que o Corinthians precisa somar apenas mais um ponto (para chegar a 43) para evitar qualquer ameaça de rebaixamento e se concentrar no Mundial de Clubes da Fifa, em dezembro.