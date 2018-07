Tite volta no dia em que Mundial do Corinthians completa dois anos

A terceira passagem de Tite pelo Corinthians confirmada na noite da última segunda-feira não significa o retorno apenas de um dos técnicos mais respeitados do País, mas também alguém que conseguiu conquistar o carinho da torcida. E um dos principais motivos que fez com que o treinador conquistasse o coração dos corintianos faz aniversário nesta terça-feira. Há dois anos, a equipe conquistava o Mundial de Clubes no Japão sob o comando do gaúcho.

No dia 16 de dezembro de 2012, a torcida havia se dividido em duas partes: os que não conseguiram dormir no Brasil entre sábado e domingo pela ansiedade e pelos fogos de artifício e também entre os mais de 31 mil corintianos que viajaram até o Japão para apoiar a equipe, que havia conquistado sua primeira Libertadores em cima do Boca Juniors.

No entanto, a tarefa foi difícil. Antes de encarar o Chelsea, a equipe enfrentou o Al-Ahly, do Egito, no dia 12 e venceu por 1 a 0. O placar magro, construído com gol de cabeça marcado por Guerrero, evidenciou o que foi a partida, com um Corinthians superior no primeiro tempo, mas que se fechou na etapa final e soube segurar os campeões da África.

Quatro dias depois, o grande desafio. Contra os vencedores da Liga dos Campeões, Tite tirou Douglas e colocou Jorge Henrique. A equipe, que começou nervosa, fazendo Cassio trabalhar bastante, se acertou no segundo tempo. Tendo mais o controle da bola do que o time de Lampard, Hazard e Fernando Torres, o clube chegou ao auge de forma sofrida, como todo corintiano gosta.

Após lançamento de Chicão na área, Jorge Henrique cabeceou para Paulinho, que abriu espaço para Danilo chutar. Desajeitado, o meia bateu com a perna direita em cima da zaga. No rebote, Guerrero, completamente livre, fez o único gol da partida, de cabeça, aos 23 minutos, que deu ao Corinthians o seu segundo título mundial e aos torcedores o êxtase de finalmente ser campeão do torneio em outro continente, frente a um time europeu.

Em sua reapresentação, marcada para às 12h desta quarta-feira, Tite não terá só o compromisso de fazer o Corinthians voltar ao caminho dos títulos. Mas também retorna ao clube com a missão de reaproximar os torcedores dos atletas e ampliar em seu currículo a aura de treinador mais vitorio da história do Corinthians.