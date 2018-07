Tito volta a treinar o Barcelona, mas não viaja para Vigo

BARCELONA - Três dias depois de voltar à Espanha após passar 10 semanas em tratamento nos Estados Unidos contra um tumor na garganta, o técnico Tito Vilanova vai comandar pela primeira vez um treino do Barcelona nesta sexta-feira, na véspera do duelo contra o Celta, em Vigo, pelo Campeonato Espanhol.

Mas, de acordo com o seu assistente, Jordi Roura, o técnico do Barcelona ainda não comandará a equipe na beira do gramado. "Entre os médicos e ele foi combinado que não seria bom viajar. Ele acabou de fazer um tratamento e estes de sete a 10 dias depois do fim do tratamento são muito duros. Vamos esperar", explicou o auxiliar.

Vilanova, porém, deverá viajar a Paris para enfrentar o Paris Saint-Germain, terça-feira, pelas quartas de final da Liga dos Campeões. "A volta de Tito significa muitíssimo. Volta o chefe e isso é sempre importante. É uma injeção de alegria e vitalidade muito grande", comemorou Rouda.

O treinador removeu um tumor da glândula parótida em uma cirurgia realizada em novembro de 2011, mas precisou repetir a operação no final do ano passado. Ele então viajou para os Estados Unidos no dia 21 de janeiro para realizar tratamentos de quimioterapia e radioterapia.

Durante o período em que Vilanova esteve ausente, o Barcelona foi comandado por Roura. Sem ele, o time se manteve na liderança do Campeonato Espanhol, mas acabou sendo eliminado da Copa do Rei pelo Real Madrid. A equipe catalã também enfrentou dificuldades, mas avançou às quartas de final da Liga dos Campeões.