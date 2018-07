Titular absoluto, Willian Arão celebra confiança de René Simões no Botafogo

"É importante o reconhecimento do René pelo meu trabalho, estou desempenhando um bom papel e ainda tenho muito a crescer. Tenho conseguido ser regular e preciso fazer gol, é uma coisa que me cobro muito e tenho certeza que vai sair no momento certo. A confiança do treinador passa pela meu desempenho, né? Não adianta ser regular e não jogar bem. Agradeço e acredito que estou correspondendo, se não ele já teria me tirado", declarou o jogador.

Se atuou em todos os jogos, Willian Arão teve diversos parceiros de meio de campo ao longo desta trajetória. Com a ausência de Marcelo Mattos, Fernandes, Dierson e até o zagueiro Diego Giaretta atuaram como volantes ao lado do jogador, que exaltou as opções do elenco botafoguense.

"Contamos com um elenco forte e estou muito feliz com a nossa primeira conquista no ano, que foi a classificação para a semifinal. Agora é pensar em ganhar esse jogo de quarta-feira contra o Macaé e até poder ser campeão", disse, pensando no último jogo da primeira fase do Carioca, no Engenhão.