Titular contra o Santos, Wellington vê Palmeiras 'mais focado'

O zagueiro Wellington acredita que o Palmeiras que vai a campo para enfrentar o Santos, quinta-feira, na Vila Belmiro, será diferente daquele que o torcedor está acostumado a ver até a paralisação do Campeonato Brasileiro para a disputa da Copa do Mundo. O defensor, que será titular no clássico, vê o time mais focado para a sequência da temporada.

"Essa pausa foi boa, na minha opinião. O pessoal está mais focado, melhor fisicamente e os contratados deram total liberdade para nos ajudar, e irão, pois são bons jogadores", disse o zagueiro, que será titular no lugar de Lúcio, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

O jogador palmeirense ainda aprovou o estilo do técnico Ricardo Gareca, que completa nesta quarta-feira 30 dias no comando do clube. Para Wellington, o fato de o argentino priorizar a marcação é algo que lhe agrada.

"Ele valoriza a marcação e vai ser um pouco diferente (de como o time jogava). Vamos ter que nos falar um pouco mais e ter mais atenção. Acho que iremos errar menos agora", explicou o zagueiro, que garantiu não se incomodar com o fato de o treinador parar constantemente os treinos. "Isso é bom porque às vezes a gente não percebe um erro em campo e isso pode ser fatal. Ele sempre tenta corrigir o que está errado e isso pode nos ajudar bastante", disse o defensor.

O Palmeiras deve enfrentar o Santos com a seguinte formação titular: Fábio; Wendel, Tobio, Wellington e William Matheus; Renato, Marcelo Oliveira, Wesley e Bruno César; Leandro e Diogo.