Titular contra o Vitória, Luiz Araújo diz esperar por mais chances no São Paulo

A derrota do São Paulo para o Vitória, no último domingo, por 2 a 0, pelo Campeonato Brasileiro, foi menos dolorida para pelo menos um titular do time do técnico Ricardo Gomes. O atacante Luiz Araújo, autor de um chute que acertou a trave no primeiro tempo, disse nesta segunda-feira que a oportunidade de atuar tem lhe motivado a mostrar serviço para se firmar de vez no time.

Foi apenas o 20.º jogo do atleta pelo São Paulo. Revelado na base, o atacante passou por um período emprestado pelo Novorizontino durante o Campeonato Paulista deste ano. "Quero evoluir sempre mais e melhorar jogo a jogo para que novas chances apareçam. Trabalho para aproveitar as oportunidades e espero que nos próximos jogos eu consiga ajudar ainda mais em busca de vitórias", disse em entrevista ao site oficial do São Paulo.

A lesão de Kelvin e as saídas do time de jogadores que atuam em velocidade pelas pontas, como Centurión e Rogério, abriram espaço para que o atacante recebesse mais oportunidades. Luiz Araújo pertence a uma geração vitoriosa da base do São Paulo, onde foi campeão da Copa Libertadores Sub-20, neste ano, além de títulos como a Copa do Brasil e a Copa Ouro, ambos no ano passado.

"Fico muito feliz pela confiança do Ricardo Gomes. E a cada dia, treino e jogo tento mostrar que estou preparado para tentar ajudar. Busco fazer o meu melhor dentro de campo para ajudar os meus companheiros e mostrar o meu futebol", disse. Apesar do ânimo, o atacante anda busca o primeiro gol como profissional. A estreia dele no time foi em junho, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, contra o Cruzeiro.