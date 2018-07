Titular, Copete tenta encerrar jejum no Santos contra adversário 'ideal'

O colombiano Jonathan Copete é novamente titular do Santos. Relegado ao banco de reservas no início da temporada, o atacante recuperou seu espaço no time com o técnico Levir Culpi e disputará nesta quarta-feira, contra o Vitória, no Barradão, o seu quarto jogo consecutivo como titular - o primeiro deles foi sob o comando de Elano. Agora, tentará encerrar o jejum de gols.

Contratado pelo Santos no fim do primeiro semestre de 2016, Copete logo conquistou seu espaço, e com gols - foram 12 em 31 partidas disputadas. A situação é bem diferente da vivida nesta temporada, quando a concorrência pela titularidade aumentou com a chegada de Bruno Henrique. E Copete, que chegou a atuar improvisado na lateral esquerda em algumas partidas, só fez três gols em 24 jogos.

O último deles saiu em 26 de abril, em duelo contra o Paysandu, pela Copa do Brasil. Depois disso, Copete entrou em campo nove vezes e não marcou nenhuma vez. Nesta terça-feira, em entrevista coletiva, o colombiano minimizou o jejum, embora marcar nesta quarta no Barradão possa ajudá-lo a se firmar de vez no time.

"Não sou artilheiro, sou jogador que trabalha para a equipe. Sempre trabalho pelo melhor para o time. Gol às vezes acontece e fico contente, mas tento deixar tudo no campo para o time ir bem", afirmou Copete, que assumiu a vaga que vinha sendo de Vitor Bueno no setor ofensivo santista após a queda de Dorival Júnior.

O colombiano admitiu, porém, que melhorar as finalizações vem sendo uma das cobranças de Levir - não só a ele, mas a todo elenco. "Sempre temos que ter uma boa finalização. Foi difícil fazer gols nos últimos jogos e temos que trabalhar isso para melhorar. É o que ele está tentando corrigir", disse.

O adversário para o colombiano encerrar o jejum pode ser o ideal. Afinal, em 2016, Copete marcou três vezes diante do Vitória, nos triunfos da equipe por 3 a 2 pelo Brasileirão - foram dois gols na Vila Belmiro e um no Barradão.

Além disso, o oponente está à beira da zona de rebaixamento, em 16º lugar, com apenas oito pontos. Nem por isso Copete acredita que o Santos encontrará facilidades. "o Vitória é forte dentro de casa, tem jogadores de qualidade, então temos que fazer um bom trabalho em conjunto", disse.

Copete só garantiu que perder a titularidade não o incomoda, pois vinha de uma realidade diferente no Atlético Nacional. "Eu venho de um futebol diferente, em que não se é titular o tempo todo, por causa de posicionamento ou um jogador melhor. Aqui sempre se joga um time com padrão, antes tinha a troca, então não foi nada estranho", comentou.