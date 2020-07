Titular da Alemanha na Copa de 2014, Höwedes se aposenta aos 32 anos

Campeão da Copa do Mundo de 2014 pela seleção da Alemanha, o defensor Benedikt Höwedes anunciou nesta sexta-feira a sua aposentadoria do futebol alegando motivos familiares. O agora ex-jogador, de 32 anos, deixou o Lokomotiv Moscou em comum acordo no mês passado, quando o Campeonato Russo estava suspensa em meio à pandemia do coronavírus.

Höwedes disse à revista alemã Der Spiegel que o futebol parecia "de repente tão sem importância" para ele depois de passar um tempo com o filho em férias, e que ele sofria ficar longe de sua família. Assim, optou por recusar ofertas de clubes da Alemanha para seguir atuando.

O defensor jogou por 44 vezes pela seleção alemã, entre 2011 e 2017, sendo titular da lateral esquerda com o técnico Joachim Löw em todos os minutos pela sua equipe na Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Também foi convocado para as edições de 2013 e 2016 da Eurocopa.

Formado nas divisões de base do Schalke 04, jogou profissionalmente e esteve vinculado ao clube entre 2007 e 2018, incluindo um período de empréstimo na Juventus na temporada 2017/2018. Logo depois, também em 2018, se transferiu para o Lokomotiv Moscou.

O anúncio do fim da sua carreira ocorre duas semanas depois de outro membro do time campeão mundial em 2014, Andre Schurrle, se aposentar, aos 29 anos, se desligando do Borussia Dortmund. Ele também tinha passado recentemente pelo futebol da Rússia, onde atuou, por empréstimo, pelo Spartak Moscou.