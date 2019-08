Titular da lateral, Igor Julião pede melhora para Flu deixar degola do Brasileiro

Igor Julião parece ter conquistado o técnico Fernando Diniz. Titular do Fluminense nos dois jogos contra o Peñarol, que classificaram o time às quartas de final da Copa Sul-Americana, o novo titular da lateral direita, de 24 anos, só tem motivos para comemorar, já que na última terça-feira completou 50 jogos com a camisa tricolor.

"Primeiro ano que vou estar do Campeonato Carioca ao fim do Brasileiro. Primeiro ano que posso fechar um ciclo completo no time profissional. Passei duas temporadas nos Estados Unidos, joguei na Eslováquia, foram muitos aprendizados e tenho muita gratidão por estar no clube há 16 anos. Passei por muitas coisas aqui e completar essa marca é motivo de alegria para mim, espero que venham mais 50 jogos", destacou.

Mesmo se destacando nos últimos jogos, Igor Julião não se considera dono da posição no Fluminense. Afinal, o respeito por Gilberto é grande. "Tenho respeito e admiração imensa pelo Gilberto. No passado cansei de repetir que naquele momento, para mim, era o melhor do Brasil e pra mim hoje continua sendo um dos melhores. Ninguém tem posição garantida. É um privilégio dividir essa posição com ele. Eu acho que vou jogar o próximo (contra o Internacional), vai ter jogos que ele irá, podem ter jogos conosco juntos. É um privilégio disputar posição com um cara que admiro muito", afirmou.

Elogios à parte, a situação do Fluminense no Campeonato Brasileiro não é das melhores. O time está na zona de rebaixamento - em 17.º lugar, com nove pontos - e o lateral-direito pede um crescimento da equipe em campo para sair desta incômoda situação.

"A gente precisa entrar nos jogos do Brasileiro da mesma forma que entra num jogo de mata-mata, como se fosse o último jogo. A gente está tentando buscar esse equilíbrio e gostaria muito de ter essa campanha da Sul-Americana espelhada no Brasileiro. Mas vamos buscar nos inspirar nesses jogos onde fomos bem, para usar isso como base para o Brasileiro", completou Igor Julião.

Nesta quinta-feira, o elenco do Fluminense realizou um treinamento no CT Pedro Antônio, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, já de olho no duelo em casa contra o Internacional, neste sábado, no estádio do Maracanã, pela 13.ª rodada do Brasileirão.