Titular da seleção olímpica, Caio Henrique troca Atlético de Madri pelo Monaco

O lateral-esquerdo Caio Henrique foi apresentado, nesta quinta-feira, como novo reforço do Monaco. O jogador, de 23 anos, veio do Atlético de Madrid e assinou contrato de cinco temporadas com o clube francês, que pagou 8 milhões de euros (cerca de R$ 52 milhões).

"Eu estou muito feliz em iniciar essa nova aventura no Monaco. Eu estou chegando a um clube ambicioso, que é internacionalmente reconhecido e respeitado por sua história e seus títulos. Não vejo a hora de conhecer meus companheiros, mas também descobrir o Campeonato Francês, que é muito popular no Brasil", disse Caio Henrique, que é meio-campista de origem.

Revelado no Santos, Caio Henrique, que é titular da seleção olímpica, foi contratado pelo Atlético de Madrid em 2016, quando assinou contrato até 2023. Com apenas um jogo pelo time espanhol, foi emprestado para o Paraná (2018), Fluminense (2019) e Grêmio (2020).

Jogou cinco vezes pelo time gaúcho antes da paralisação por causa da pandemia do coronavírus e em julho o clube espanhol exerceu a opção do fim do empréstimo e o brasileiro retornou para Madri, onde iria ficar na reserva do time do técnico Diego Simeone do compatriota Renan Lodi. Mas ele preferiu sair.

"A contratação de Caio ilustra o desejo de trazer perfis competitivos ao elenco. Um estilo proativo e habilidade de jogar em diferentes posições pela esquerda, sua energia e disposição em progredir dentro de campo, essas são todas as qualidades que se alinham com a maneira que queremos que o time jogue e estamos felizes de acrescentar mais qualidade à disposição do grupo de Niko (Kovac, o técnico). Nós desejamos ao Caio todo sucesso com a camisa vermelha e branca", disse Paul Mitchell, diretor esportivo do Monaco.