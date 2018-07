Titular, Danilo sonha ser decisivo contra o Vitória Desde que chegou ao Corinthians, no começo deste ano, Danilo ainda não conseguiu agradar a torcida. Na partida do próximo domingo, contra o Vitória em Salvador, ele terá mais uma chance. Será titular no lugar do suspenso Bruno César. E sabe que poderá ser uma de suas últimas oportunidades no time.