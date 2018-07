Titular, Deivid projeta gol e vitória em clássico Confirmado no time titular do Flamengo, o atacante Deivid está otimista para o jogo com o Vasco, domingo, no Engenhão. Aniversariante nesta sexta-feira, o jogador quer comemorar seus 31 anos de vida com gol e vitória no seu primeiro clássico contra os vascaínos.