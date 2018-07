Titular do Botafogo no domingo, Gegê admite surpresa Com a primeira colocação no Grupo A e a vaga as semifinais da Taça Rio já garantidas, o técnico Oswaldo de Oliveira decidiu levar uma equipe reserva do Botafogo para enfrentar o Volta Redonda, neste domingo, pela última rodada. Chance para alguns nomes pouco conhecidos da torcida, como o meia Gegê, que não escondeu a surpresa pela chance como titular.