Titular do gol paraguaio, Villar reforça o Estudiantes Grande nome do Paraguai no jogo deste domingo, parando o ataque brasileiro, o goleiro Justo Villar assinou contrato com o Estudiantes, da Argentina. Com isso, o paraguaio irá jogar no estádio de La Plata, palco da eliminação do Brasil nos pênaltis, pelas próximas três temporadas. Ele chega para assumir a titularidade da equipe alvirrubra, uma vez que o antigo titular, Agustín Orión, foi para o Boca Juniors.