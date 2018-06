Titular do Palmeiras, Antônio Carlos alcança marca pessoal em 2018

O zagueiro Antônio Carlos, do Palmeiras, comemorou outro feito no domingo além da vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-PR, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador chegou à marca de 24 partidas na temporada, número que iguala exatamente a quantidade de participações somadas que teve nos últimos anos, por Ponte Preta (2016) e pelo próprio Palmeiras (2017).

"No meu primeiro ano aqui no clube não tive tanto espaço, queria ter jogado mais. Só que não deixei cair. Muito pelo contrário. Sabia que com a chegada do Roger (Machado) era a minha chance. Trabalhei e confiei até a hora chegar", afirmou o zagueiro, que em 2016 fez 15 jogos pela Ponte e ano passado, jogou apenas nove vezes pelo clube e passou a maior parte do tempo na reserva.

Antônio Carlos virou titular absoluto da defesa neste ano. Após começar no setor com Thiago Martins como parceiro, agora ele divide a zaga com Edu Dracena. "Felizmente as coisas estão dando certo. Todo atleta gosta é de estar dentro de campo. E é legal saber que já vou ultrapassar nesse ano o número de jogos das últimas duas temporadas", comentou.

O zagueiro afirmou que mesmo no ano passado, quando não era utilizado e esteve para sair, não desanimou. " Sou cada vez mais trabalhador. Tem que ser assim. O Palmeiras me abriu as portas e tem uma estrutura impecável. Tenho que retribuir. Espero seguir defendendo essa camisa por muito tempo e conquistar coisas maiores aqui", disse.