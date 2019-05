Titular do Santos em BH, Everson prevê equilíbrio em duelos contra Atlético-MG

Escalado pelo técnico argentino Jorge Sampaoli para ser o goleiro titular do Santos na Copa do Brasil, Everson deve iniciar o duelo contra o Atlético-MG, nesta quarta-feira, às 19h15, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pelo jogo de ida das oitavas de final do torneio nacional. O arqueiro prevê um equilíbrio nos dois confrontos contra os mineiros.

Para Everson, é importante o Santos conseguir um bom resultado neste primeiro duelo. "Não tenho a menor dúvida de que serão dois grandes jogos. São duas equipes com excelentes elencos e que têm como objetivo conquistar o título da competição. Sabemos da força do Atlético-MG, principalmente jogando no Independência, e estamos trabalhando com muito foco para fazer uma grande exibição em Minas Gerais. É um duelo de 180 minutos e precisamos jogar com inteligência para trazer um bom resultado para São Paulo", afirmou.

Contratado no início da atual temporada junto ao Ceará a pedido do comandante argentino, Everson vem, aos poucos, conquistando o seu espaço no Santos. Até aqui, o goleiro 22 já atuou sete vezes, sendo cinco pela Copa do Brasil, e sofreu apenas três gols. Pelo Campeonato Paulista, o goleiro fez dois jogos e não foi vazado. Ainda não entrou em campo pelo Campeonato Brasileiro.

Um provável Santos para enfrentar o Atlético-MG é: Everson; Lucas Veríssimo (Jean Lucas), Felipe Aguilar e Gustavo Henrique; Victor Ferraz, Diego Pituca, Carlos Sánchez e Jorge; Rodrygo, Eduardo Sasha (Jean Mota) e Soteldo.