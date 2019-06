Titular em 1º treino tático após parada, Uendel festeja sequência no Inter

Em seu quarto dia de atividades em Atibaia, no interior paulista, após ficar uma semana de folga no período de pausa do calendário nacional motivada pela disputa da Copa América no Brasil, o elenco do Internacional realizou nesta terça-feira o seu primeiro treino tático de sua intertemporada. E o treinamento serviu para confirmar a permanência de Uendel como titular da lateral esquerda, posto que o jogador perdeu para Iago no ano passado após ficar afastado dos gramados devido a uma lesão no joelho esquerdo sofrida já em sua primeira partida em 2018.

E agora o atleta vê o caminho mais livre para se firmar como dono da sua posição depois que Iago acertou a sua ida para o Augsburg, da Alemanha. O acordo foi anunciado no último sábado e a transferência será efetivada no dia 1º de julho, data da abertura da próxima janela para contratações na Europa.

Após o treinamento desta terça-feira, Uendel concedeu entrevista coletiva e festejou a sua sequência no time titular, mas conteve a euforia ao lembrar que há outros candidatos a assumir a lateral esquerda no elenco dirigido pelo técnico Odair Hellmann.

"Essa questão de titularidade ou (de ser) reserva, a gente sabe que o nosso grupo não trabalha assim, a gente trabalha com um grupo. É claro que com a saída do Iago, a gente sabe que terá mais oportunidades e vamos procurar aproveitá-las da melhor maneira possível, mas vai ter um calendário cheio. Voltaremos a jogar contra o Palmeiras, depois tem o Athletico-PR, o Palmeiras de novo, Gre-Nal, Libertadores. Vamos precisar de todo mundo, e dificilmente uma equipe só vai jogar todas as partidas", ressaltou o atleta.

Ao projetar os próximos desafios, Uendel se referiu ao fato de que a equipe colorada voltará a atuar no dia 10 de julho, contra os palmeirenses, no Allianz Parque, pelo confronto de dia das quartas de final da Copa do Brasil, e depois jogará no dia 14 diante do Athletico, em Curitiba, pelo Brasileirão, antes de encarar novamente o time comandado por Felipão no dia 17, em Porto Alegre, pelo duelo de volta do mata-mata do torneio nacional.

No treino tático desta terça-feira, Hellmann escalou o time titular do Inter com Marcelo Lomba; Zeca, Roberto, Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenilson, Nonato, D'Alessandro e Nico López; Rafael Sobis. Já a equipe reserva teve Danilo Fernandes; Dudu, Pedro Henrique, Leonardo e Heitor; Rithely, Zé Gabriel, José Aldo, Parede e Wellington Silva; Tréllez. Uma outra formação suplente testada na atividade contou com Danilo Fernandes; Bruno, Emerson, Klaus e Erick; Lindoso, Patrick, Sarrafiore, Pottker e Neilton; Pedro Lucas.

Na equipe titular treinada, as principais novidades foram as presenças de Roberto na zaga e de Rodrigo Dourado no meio-campo. O primeiro deles foi escalado no lugar de Emerson Santos, que pertence ao Palmeiras e por isso não deve encarar o time paulista nas quartas de final da Copa do Brasil. Já Dourado volta a poder jogar após se recuperar de uma artroscopia no joelho esquerdo. No ataque, Sobis ocupou a vaga de Guerrero, que está com a seleção peruana que disputa a Copa América.