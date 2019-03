Titular em sua 1ª temporada no Bayern, Gnabry renova até junho de 2023

O Bayern de Munique anunciou nesta terça-feira a prolongação do contrato do meia Serge Gnabry por mais três anos. Agora, então, o seu vínculo com o clube bávaro passa a ser válido até junho de 2023.

Gnabry foi contratado pelo Bayern em junho de 2017, mas acabou sendo emprestado ao Hoffenheim por um ano, só passando a vestir a camisa do clube de Munique, de fato, em 2018. E já conseguiu conquistar a titularidade em sua temporada de estreia pelo time.

O jogador, de 23 anos, tem oito gols marcados 29 jogos nesta temporada pelo Bayern, sendo seis gols em 21 compromissos no Campeonato Alemão. "Serge é um dos nossos jovens armadores e uma parte importante do futuro do Bayern", disse o diretor esportivo Hasan Salihamidzic.

Gnabry passou pelas divisões de base do Stuttgart antes de ingressar no Arsenal em 2011. Ele não conseguiu conquistar seu espaço no futebol inglês e voltou para a Alemanha em 2016, quando chegou ao Werder Bremen.

Os três gols marcados na sua estreia pela seleção da Alemanha, em novembro de 2016, contra San Marino, e uma boa temporada no Bremen foram suficientes para o Bayern apostar nele. Gnabry foi depois emprestado ao Hoffenheim para ganhar tempo de jogo, tendo marcado dez gols em 26 partidas.

Nesta temporada, Gnabry se estabeleceu como um dos titulares do setor ofensivo do Bayern, situação para a qual também contribuiu as lesões de Franck Ribery, Kingsley Coman e Arjen Robben.

Gnabry tem quatro gols em cinco jogos disputados pela seleção principal da Alemanha. Ele também participou da Olimpíada do Rio, fazendo parte da equipe medalhista de prata e tendo sido um dos artilheiros do torneio de futebol masculino.