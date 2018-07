Titular em todos os jogos, Renan Fonseca descarta ser poupado no Botafogo

Para terminar em primeiro, o time alvinegro precisa vencer o jogo no Engenhão e ainda torcer por uma derrota do Flamengo diante do Nova Iguaçu, fora de casa. "Está valendo título. Se vencermos e o Flamengo tropeçar, seremos campeões. Vamos com a força total. No que depender de mim, quero jogar e ajudar em campo", declarou o zagueiro.

Renan Fonseca também enalteceu a campanha do Botafogo até aqui. Ao golear o Madureira no domingo, o time acabou sendo o primeiro time a garantir vaga à semifinal do Carioca - resultado que, de quebra, também classificou o Flamengo.

"Acho que por tudo o que aconteceu no ano passado (rebaixamento à Série B do Brasileiro), estamos muito felizes de termos conseguido a classificação antecipada. Ao longo do campeonato, sempre estivemos em primeiro ou segundo. O foco sempre foi classificar e conseguir o título", assegurou o jogador.