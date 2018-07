Titular em treino, Lúcio estreará no Palmeiras nesta quinta-feira

SÃO PAULO - O zagueiro Lúcio vai estrear oficialmente nesta quinta-feira pelo Palmeiras, no jogo contra o Comercial, às 21 horas, no Estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O defensor pentacampeão mundial em 2002 treinou entre os titulares nesta quarta pela manhã, na Academia de Futebol, na atividade comandada pelo técnico Gilson Kleina, que testou a equipe em dois esquemas táticos: o 4-2-3-1 e o 3-5-2.

O jogador de 35 anos chegou ao clube do Palestra Itália no início deste ano e na última terça-feira foi titular na maior parte do jogo-treino realizado entre o Palmeiras e o São Caetano. Na primeira parte da atividade tática, Lúcio fez a dupla de zaga com Henrique. Depois, Kleina deslocou o volante Marcelo Oliveira para formar o trio defensivo com Lúcio e Henrique.

Na maior parte do treino tático desta quarta o técnico manteve o time no 3-5-2. Henrique fez o papel de líbero, com Lúcio aberto pela direita e Marcelo Oliveira pela esquerda, na proteção dos avanços de Juninho, que terá bastante liberdade para apoiar. A dupla de ataque foi formada por Serginho e Alan Kardec. Os volantes Renato e o meia Mazinho foram mantidos entre os titulares.

O time que entra em campo contra o Comercial deve ser escalado com a seguite: Fernando Prass; Lúcio, Henrique e Marcelo Oliveira; Wendel, Renato, Wesley, Mazinho e Juninho; Serginho e Alan Kardec.