Titular, Jemerson celebra sequência no Atlético-MG

A grave lesão sofrida por Rever, que só deve voltar a atuar pelo Atlético Mineiro em 2015, abriu espaço para uma promessa das divisões de base do clube se firmar na equipe principal. O zagueiro Jemerson, de 22 anos, foi titular nas últimas cinco partidas do time no Campeonato Brasileiro e festejou a sequência.

"Está sendo muito bom essa chance que ele está me dando. Estou tentando aproveitar o máximo possível e ajudar os meus companheiros da melhor maneira", disse o jovem, que venceu a concorrência com Edcarlos para formar a dupla de zaga do Atlético-MG com Leonardo Silva.

Nesta quarta-feira, o Atlético-MG e Jemerson deixam o Campeonato Brasileiro de lado para a estreia na Copa do Brasil, no Pacaembu, diante do Palmeiras, pelas oitavas de final. E o zagueiro destacou a importância do time fazer gols em São Paulo para decidir a vaga em condições mais tranquilas na próxima semana em Belo Horizonte.

"Agora, é outra competição e a gente tem que encarar como se fosse Libertadores, procurar fazer gol fora de casa e não sofrer gols em casa. São oito jogos para conquistar o titulo e esperamos começar bem na quarta-feira, com vitória ou empate com gols, para que possamos chegar na final", comentou o defensor.