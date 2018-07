Titular, João Paulo destaca concorrência no Flamengo Definido como titular do Flamengo para o amistoso do próximo sábado contra o São Paulo em Uberlândia, o lateral-esquerdo João Paulo elogiou Ramon, com quem tem se revezado na equipe desde o início do ano. Para ele, a disputa com o companheiro, que no momento está lesionado, fortalece o time.