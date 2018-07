Titular, João Paulo elogia concorrência no Flamengo O lateral-esquerdo João Paulo chegou no começo do ano e ainda não conseguiu se firmar como titular do Flamengo. No primeiro semestre, tanto com Dorival Júnior quanto com Jorginho, revezou-se no posto com Ramon. Pelo menos no início do trabalho de Mano Menezes ele é titular, mas sabe que pode perder a vaga a qualquer momento.